У больницы Зауралья, на которую жаловались Путину, проблемы с подрядчиками

Очередной тендер, связанный с масштабным ремонтом шумихинской больницы, признан несостоявшимся. Как сообщается на официальном сайте госзакупок, на аукцион, результаты которого подводились 3 октября, не заявился ни один из подрядчиков. Тендер будет объявлен повторно.

Сумма лота – без малого 4 млн рублей. Эти деньги выделены из областного бюджета, чтобы продолжить ремонт в Шумихинской ЦРБ. В частности, сообщается в документах закупки, в порядок должны быть приведены акушерское отделение и здание поликлиники.

Как сообщили «Новому Дню» в ГБУ «Шумихинская ЦРБ», масштабные ремонтные работы в районной больнице начались в 2019 году. Ряд больничных объектов уже отремонтированы, в том числе, завершен ремонт отделения скорой помощи. Готовится к закрытию и последующему переезду в отдельное, уже отремонтированное крыло, инфекционное отделение.

Именно с этим отделением, которое не ремонтировалось с 60-х годов, в 2018 году возникли проблемы. Власти Зауралья анонсировали его ликвидацию, жители Шумихинского района в ответ отправили коллективное обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться и предотвратить инициативу чиновников. Отделение тогда отстояли. Экс-губернатор Зауралья Алексей Кокорин пообещал медикам не закрывать его, а начать в больнице ремонт.

Ремонт в Шумихинской ЦРБ действительно начался, но уже с подачи врио губернатора Вадима Шумкова. Глава региона пообещал привести в порядок не только Шумихинскую ЦРБ, но и еще 15 больниц Зауралья.

Курган, служба информации

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