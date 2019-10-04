Прокуратура отправляет в суд дело двух коррупционеров из мэрии Кургана

Уголовное дело бывшего директора и главного бухгалтера курганского МУП «Специализированное дорожное предприятие» дошло до суда. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщила прокуратура Курганской области. Чиновники столицы Зауралья с помощью нехитрых махинаций присвоили себе около 40 млн рублей.

Фигурантами уголовного дела стали Андрей Нелюбин, который успел поработать и заместителем главы Кургана, и директором МУП «Специализированное дорожное предприятие», и экс-бухгалтер данного МУП Евгения Кушнарева.

По версии следствия, первые лица дорожного предприятия в период с 2011 по 2015 годы создавали подконтрольные им и их родственникам фирмы, чтобы выводить имущество МУП «Специализированное дорожное предприятие».

Так, на сумму 6,5 млн рублей с аффилированной фирмой были оформлены фиктивные документы на покупку строительных материалов.

«Кроме того в указанный период времени, обвиняемые в нарушение законодательства о контрактной системе, через подконтрольное им юридическое лицо сдавали в аренду муниципальному предприятию автотранспорт по завышенным ценам. В результате предприятию был причинен ущерб на сумму более 28 млн рублей», – уточняет прокуратура Курганской области.

Еще 5 млн рублей коррупционеры заработали, покупая для нужд МУПа битум по завышенной цене. Схема при этом не менялась: соучастники просто создали свою фирму-посредника, с которой и оформлялись контракты по закупке.

Коррупционеры, превратившие МУП в семейный бизнес, могут отправиться в тюрьму сроком до 15 лет. Также им грозит штраф в сумме до 1 млн рублей.

Курган, служба информации

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