В Кургане «Газель» спровоцировала массовую аварию

В Кургане в пятницу, 4 октября, произошла массовая авария с участием сразу двух «Газелей», «КамАЗа» и легковой иномаркой – Toyta Camry. Пострадал ребенок. Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении ГИБДД, местом аварии стала улица Омская, 130 А.

По данным автоинспекторов, с парковки задним ходом пыталась выехать грузовая «Газель». Маневр водителя заметил водитель «КамАЗа», который ехал по правому ряду в сторону улицы Дзержинского. Водитель большегруза, пытаясь избежать столкновения, резко повернул налево, в результате чего бортом задел другую «Газель», которая ехала с «КамАЗом» в попутном направлении.

Подбитая «Газель» вылетела на встречную полосу, где двигался аналогичный малотонажный грузовой автомобиль, а также ехала иномарка Toyta. Столкновения избежать не удалось.

В одной из двух подбитых «Газелей» находилась 8-летняя девочка, которая не была пристегнута ремнями безопасности. Ребенка с места ДТП доставили в травмпункт. Что касается «Газели», которая выезжала с парковки, то данный автомобиль в итоге не пострадал.

Курган, служба информации

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