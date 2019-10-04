Мэрия Кургана о запуске тепла: «одним холодно, другим слишком жарко»

Глава департамента ЖКХ мэрии Кургана Александр Гонцов отчитался об итогах проведения «горячей линии» по запуску тепла в столице Зауралья.

Жалобы горожан г-н Гонцов принимал 4 октября, на общение с замерзающими жителями Кургана чиновник отвел ровно один час. По словам директора департамента ЖКХ, до него успели дозвониться 23 человека.

«Большая часть обращений была связана с отсутствием тепла в отдельных помещениях и с завоздушиванием стояков», – отметил Александр Гонцов.

Проблемы с подачей тепла испытывают жители ул. С-Батора, 3, ул. Володарского, 30, ул. Урицкого, 151, ул. Гоголя, 126, ул. Бажова, 67, ул. Чернореченская, 63 А, пр. Конституции 77 Б, ул. Отдыха, 53, ул. Центральной и др.

В частности, дома по улице Центральной в микрорайоне Глинки не дождались отопительного сезона по вине самих жильцов. «В ходе разговора выяснилось, что собственники не подготовили свои внутридомовые системы к приему теплоносителя и не провели гидравлические испытания», – отметил глава городского департамента ЖКХ.

Дозвонились до куратора курганского ЖКХ и горожане, которым с начала отопительного сезона мешают слишком горячие батареи. Александр Гонцов пояснил, что регулировать подачу тепла в зависимости от температуры на улице можно с помощью установки в каждом доме индивидуальных тепловых пунктов.

Решение об их установке принимается собственниками жилых помещений многоквартирного дома на общем собрании. Как заверили в мэрии столицы Зауралья, все обращения, поступившие на «горячую линию», будут контролироваться профильным департаментом.

Курган, служба информации

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