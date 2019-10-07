Житель Кургана придумал, как сделать красивыми все городские дома

Житель Кургана Максим Щекин обратился к городской мэрии с предложением обшить фасады многоэтажек сайдингом. По мнению заявителя, экономически нецелесообразно постоянно штукатурить дома и городские чиновники «впустую тратят бюджетные деньги». Предложение горожанина опубликовано на портале «Инициативы Зауралья».

Автор инициативы признает, что мэрия Кургана старается привести в порядок фасады курганских домов и «год за годом осуществляется косметический ремонт путем замены штукатурки». При этом стоимость работ такая же, как если обшить фасад сайдингом или стеновыми панелями.

«Таким образом, администрация регулярно тратит деньги впустую, а внешний вид города продолжает оставаться как после бомбежки. Существенная разница состоит в том, что штукатурка (особенно в том качестве, как ее делают подрядчики) осыпается за пару лет. А сайдинг и стеновые панели будут держаться вечно. И внешний вид города уже не будет таким ужасным», – пишет неравнодушный горожанин.

Инициатива Максима Щекина сейчас активно обсуждается. У нее уже нашлись противники – «против» подано три голоса. Предложение курганца, чтобы мэрия его рассмотрела, должно набрать 200 голосов.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 07.10.19

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