Курганскому «мусорному» оператору установили срок сдачи производственной программы

Компания «Чистый город», которая по итогам конкурса стала региональным оператором по обращению с отходами, должна не позднее 1 ноября 2019 года разработать производственную программу. Об этом «Новому Дню» сообщил информированный источник в правительстве Зауралья.

Долгожданный документ регоператор до указанной даты предоставит в областной департамент государственного регулирования цен и тарифов, где до конца года будет утвержден тариф на вывоз мусора.

О том, что специалистам ООО «Чистый город» оперативно придется работать над составление программы, в сентябре заявил бывший первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Саносян.

Уточнить, как продвигается работа над документом, от которого зависит запуск в регионе «мусорной реформы», не удалось. Директор «Чистого города» Владимир Пестриков до конца недели отбыл в командировку и не доступен для комментария.

Как сообщал «Новый День», в сентябре курганская компания «Чистый город» по итогам конкурса получила статус регоператора по обращению с ТКО. Данная структура с 1 января 2020 года единолично будет отвечать за содержание мусорных полигонов, за вывоз, утилизацию и переработку мусора.

Предполагается, что тариф для населения по вывозу ТБО составит около 90 рублей с человека. Суммарный объем ТКО региона составляет 269 552, 82 тонн в год (1 703 997, 7 куб.м./год). Все это будет вывозиться, складироваться, утилизироваться, сортироваться и перерабатываться исключительно силами регоператора. Тарифы на услуги регоператора разрабатывают и утверждаются отдельно. До запуска реформы население региона платило за вывоз мусора управляющим компаниям.

Курган, служба информации

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