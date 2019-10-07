В Курганской области ушли на рыбалку и не вернулись два юноши

Курганские следователи начали проверку по факту гибели двух подростков – 15-ти и 18-ти лет. Юноши утонули во время рыбалки в минувшие выходные.

Как сообщает региональный следком, трагедия произошла 5 октября на озере Большое Тетерье Шумихинского района. «Вечером молодые люди приехали на берег озера на рыбалку. Лодка, в которой они находились, перевернулась, и юноши упали в воду. Их тела уже нашли. Телесных повреждений на них не выявлено», – поясняют в курганском следственном управлении.

Как сообщало агентство «Новый День», за время летних каникул в Зауралье произошло несколько ЧП на воде с участием детей. Число погибших – шесть человек. Утонули четыре мальчика – 8,11, 15 и 16 лет. И две девочки, которым было 7 и 13 лет.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 07.10.19

Курганскому «мусорному» оператору установили срок сдачи производственной программы. / В Зауралье отремонтируют дорогу к уникальному санаторию, который власти хотят продать. / Житель Кургана придумал, как сделать красивыми все городские дома. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»