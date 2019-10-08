В курганском ТЦ «ГиперСити» несчастный случай с ребенком

В торговом центре «ГиперСити» в Кургане вечером 6 октября серьезно травмировался пятилетний ребенок. В парке развлечений «Zамания» девочка запуталась в сетке, упала и сломала руку. Об этом «Новому Дню» сообщила мама пострадавшей.

«Дочка была в игровой комнате «Zамания». Я отошла буквально на пять минут, заказать ей еды. Спустя пару минут за мной прибежала аниматор и попросила срочно вернуться», – рассказывает Елена. Со слов родительницы, момент падения никто не видел. «Там было человек восемь аниматоров, но никто не может рассказать, что именно произошло с моим ребенком. Нам просто вызвали скорую помощь», – добавляет Елена.

Она рассказала «Новому Дню», что юная пациентка была доставлена в больницу имени Красного креста, где ей ночью сделали операцию – у ребенка перелом руки со смещением. Мама и дочь сейчас находятся в стационаре.

В УМВД по Курганской области факт травмирования ребенка подтверждают, но уточняют, что к подобным ситуациям подключатся СУ СКР. В региональном следкоме сообщили, что проводят проверку.

Связаться с представителями парка семейных развлечений «Zамания» не удалось. Звонок автоматически перенаправляется в головной офис компании – в Москву, где оператор пообещала «передать вопрос» руководству. Представители курганской филиала «Zамании», добавляет Елена, пообещали сегодня предоставить видео, на котором может быть запечатлен момент падения девочки.

Курган, служба информации

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