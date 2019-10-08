В Кургане ночью горел литейный завод

Во вторник ночью, 8 октября, в Кургане тушили пожар на Курганском литейном заводе. Информация о ЧП поступила на пульт оперативного дежурного в 03:56 часов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным оперативного ведомства, горела кровля завода по адресу проспект Машиностроителей. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Площадь возгорания – тысяча квадратных метров. Завод в это время пустовал, поэтому эвакуация людей не потребовалась.

«В ликвидации пожара было задействовано 72 человека, 23 единицы техники. Пожар локализован в 05:11 часов, ликвидирован в 09:13 утра», – уточнили в курганском управлении МЧС. Причина ЧП уточняется.

Курган, служба информации

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