В Кургане на глазах у прохожих похитили юношу

В Кургане возбуждено уголовное дело по факту похищения человека. Жертвой похитителей стал 18-летний курганец. Об этом сообщает следственное ууправление СКР по Курганской области. Преступление было совершено вечером 6 октября 2019 года у здания курганского ТЦ «ГиперСити».

«Трое жителей города, в том числе молодая девушка, напали на 18-летнего потерпевшего. Применив насилие, злоумышленники посадили юношу в автомобиль и увезли на окраину города с целью истребования от него денежного долга», – уточняют фабулу дела в региональном следкоме.

Очевидцы сообщили в полицию. Был применен «план-перехват», полицейским и бойцам Росгвардии удалось задержать преступников.

«В рамках расследования уголовного дела следователь определит роль каждого фигуранта и даст оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступления», – резюмировали в региональном СУ СКР.

Курган, служба информации

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