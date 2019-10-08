В Курганской области грузовой поезд перемолол мужчину

В Курганской области в районе Курган-Утяк под колесами грузового поезда погиб 51-летний мужчина. Как уточняет Уральское следственное управление на транспорте, трагедия произошла вечером 7 октября.

Опрос железнодорожников и очевидцев трагедии еще не закончен, но по предварительным данным погибший угодил под локомотив сам. «Мужчина переходил через железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, подавал сигналы большой громкости, однако предотвратить наезд не удалось», – сообщает следком на транспорте.

Один из свидетелей происшествия на условиях анонимности рассказал «Новому Дню», что тело погибшего мужчины сильно изувечено.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 08.10.19

В районе Зауралья, где депутаты любят ставить главам «неуд», выбрали нового мэра. / В Кургане на глазах у прохожих похитили юношу. / В Кургане ночью горел литейный завод. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»