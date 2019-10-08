Курганская прокуратура наказала компанию энергоолигархов Бикова и Боброва

Энергосбытовую компанию «Восток», которую контролируют энергетики Артем Биков и Алексей Бобров, проверила прокуратура Кургана. Как уточняют в надзорном ведомстве, на «Восток» пожаловалась жительница столицы Зауралья: энергетики не ответили на вопросы заявительницы.

«Женщина направила в энергосбытовую компанию два заявления о возврате излишне оплаченных денежных средств за коммунальные услуги по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению и электроснабжению. В этот же день заявления приняли и зарегистрировали», – уточнили в надзорном ведомстве.

Спустя 30 дней, как требует закон, представители компании обращение горожанки не рассмотрели. Директору представительства «ЭК «Восток» в Кургане внесено представление. Деньги заявительнице после вмешательства прокуратуры возвратили.

Напомним, энергосбытовая компания «Восток» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Курганской области, Тюменской области, Югры и ЯНАО.

В Курганской области структурам бизнесменов Бикова и Боброва также подконтрольны курганские ТЭЦ и водоснабжающая компания «Водный Союз».

Курган, служба информации

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