В декабре жители Курганской области получат «нулевые» платежки за мусор

Глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Андрей Саркисов сообщил, как Зауралье будет переходить на работу с «мусорным» оператором.

«Для подготовки населения к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, перед новым годом курганцы получат так называемые «нулевые платежки», благодаря которым узнают, как и где производить оплату услуг по вывозу мусора», – заявил Андрей Саркисов и уточнил, что к 20 декабря будет установлен обоснованный тариф на вывоз мусора.

Как сообщал «Новый День», региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами должен не позднее 1 ноября 2019 года разработать производственную программу. Документ буде передан в региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов для расчета тарифа.

«Сейчас мы отлаживаем взаимодействие с региональным оператором по всему комплексу вопросов. Одна из главных задач – своевременно и в полном объеме информировать людей о проводимой нами работе», – подчеркнул Саркисов.

Напомним, по итогам аукциона в сентябре 2019 года единым «мусорным» оператором Курганской области стала курганская компания «Чистый город». Эта структура с 1 января 2020 года единолично будет отвечать за содержание мусорных полигонов в Зауралье, а также за вывоз, утилизацию и переработку мусора.

Предполагается, что тариф для населения по вывозу ТБО составит около 90 рублей с человека. Суммарный объем ТКО региона составляет 269 552, 82 тонн в год (1 703 997, 7 куб.м/год).

Курган, служба информации

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