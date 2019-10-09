В Кургане на пешеходом переходе, где за год сбили пять человек, пострадал ребенок

Вечером 8 октября в Кургане на ул. Омской, 55 водитель автомобиля Nissanсбил 11-летнюю девочку.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении ГИБДД, ребенок переходил дорогу по «зебре» на нерегулируемом пешеходном переходе. «Девочка была в зоне видимости, но 58-летний водитель ее сбил», – уточнили сотрудники автоинспекции. Пострадавшую на скорой помощи доставили в детскую больницу Красного креста.

Этот пешеходный переход, не регулируемый светофором, давно стал для Кургана очагом аварийности. Как уточнили автоинспекторы, за 2019 год на этом месте под колеса автомобилей попали пять человек.

Курган, служба информации

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