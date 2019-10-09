Экс-главу курганской Рублевки Носкова увезли в СИЗО из зала суда

В среду, 9 октября, Курганский городской суд изменил меру пресечения для бывшего главы Кетовского района Александра Носкова. Суд принял решение отправить подследственного в СИЗО до 13 ноября 2019 года, сообщили «Новому Дню» в горсуде.

«Александр Носков был взят под стражу в зале заседания и отправлен в СИЗО», – уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщал «Новый День»,Носков, которого оперативники задержали 19 сентября, уже на следующий день, 20 сентября, был помещен под домашний арест. При этом силовики, а дело ведет УФСБ, считают, что подследственный покидал пределы квартиры. Именно поэтому следствие ходатайствовало об ужесточении меры пресечения и отправки Носкова в СИЗО.

Бывший глава Кетовского района Зауралья Александр Носков обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких следствий. «В июне 2015 года администрацией муниципального образования в лице Носкова в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на период до 2020 года» был заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по строительству водопровода в селе Кетово. Заведомо зная, что работы не выполнены в полном объеме, действуя умышленно, в нарушение федерального законодательства Носковым были подписаны недостоверные акты на сумму свыше 15 млн рублей за фактически невыполненные работы», – пояснили в пресс-службе УФСБ.

В общей сложности своими действиями Носков нанес ущерб бюджетам различных уровней на сумму свыше 15 млн рублей. Также из-за него не была исполнена федеральная целевая программа на сумму более 152 млн рублей, а жители села Кетово остались без водопровода.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 09.10.19

«Для меня Курган – интересный проект». Полпред Цуканов рассказал о проблемах и достижениях губернатора Шумкова. / Закрыто дело курганского депутата-единоросса, избившего жену. / В Кургане на пешеходом переходе, где за год сбили пять человек, пострадал ребенок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»