В Кургане возбуждено дело из-за подпольного «крематория», в котором сжигали человеческие органы и трупы собак

Курганские следователи 9 октября возбудили уголовное дело из-за подпольного крематория, который был обнаружен на улице Омской.

«В настоящее время сотрудниками следственного управления продолжается осмотр места происшествия с участием специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Таким образом силовики отреагировали на статью, размещенную на сайте издания Znak.com. Журналисты обнаружили в Кургане две незаконных утилизационных площадки. Одну на Омской, а вторую – на улице Марии Ульяновой в микрорайоне Рябково, возле «Российского центра восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Илизарова». Как пишет Znak.com, в «крематории» на Ульяновой несколько лет сжигали медицинские отходы, фрагменты человеческих тел и трупы животных.

«Металлический цех без крыши между двумя крупными больницами. Все доверху забито человеческими останками, ампутированными конечностями, удаленными внутренними органами, ампулами с кровью и прочим, – рассказал журналистам мужчина по имени Виктор, который ранее работал в «крематории». – На утилизацию работают две небольшие печи. Маленький морозильник, наподобие тех, что используют для мороженого, – единственное холодильное оборудование».

Мужчина утверждает, что медицинские отходы туда везли грузовиками, и не только из Кургана. По его словам, площадкой пользуются медучреждения соседних областных центров – Тюмени и Челябинска. Вспоминает, что в жаркую погоду все это «просто гниет под открытым небом», а зимой, когда содержимое пакетов смерзается, «мешки приходится просто разрубать». «Хуже всего, когда приходят ноги. Они в топку не входят. Чтобы все сжечь, мы их рубим и кидаем в печь», – говорит Виктор.

Он уточняет, что эта площадка относится к Центру утилизации местных отходов (ЦУМО). Уверяет, что фирма – монополист и утилизирует все отходы курганских больниц «лет 15 уже, не менее». Говорит, что о «цехе знают все»: и в администрации города, и главные врачи курганских больниц, и в силовых ведомствах. Уверяет, что у организатора площадки есть «покровители в погонах» и «все везде схвачено».

Сегодня на проблему пришлось обратить внимание прокуратуре Курганской области. Слово «крематорий» в надзорном ведомстве не используют, называя помещение на улице Омская, 179 «Б» несанкционированным складом опасных медицинских отходов.

«Установлено, что в не оборудованном помещении складируют медицинские отходы и осуществляют их утилизацию в самодельной печи», – добавили в надзорном ведомстве. «В помещение обнаружены медицинские отходы. Фрагментов человеческих частей тела не обнаружено», – сказали в следственном комитете.

В данный момент, сообщает прокуратура, силовики уточняют, кому принадлежит здание, а также кто организовал склад опасных медицинских отходов, и кто их туда свозил.

Про незаконный крематорий на ул. Марии Ульяновой, где журналисты видели человеческие органы, силовые ведомства пока молчат.

Курган, служба информации

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