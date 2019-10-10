Губернатор Шумков получил напутствие от Владимира Путина

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 9 октября принял участие во встрече президента РФ Владимира Путина с 19 избранными в сентябре губернаторами. Путин поздравил собравшихся с назначением на должности.

«Я бы хотел пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы, и весь предстоящий период на этой высокой должности работали так же, с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании. Для того чтобы выполнить все те обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на вверенных вам теперь территориях, нужно работать напряженно, – сказал президент. – И самое главное – постоянно чувствовать пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания. Вот это чрезвычайно важная вещь. Нисколько не сомневаюсь, что у вас достаточно опыта – и жизненного, и профессионального – для того, чтобы эффективно исполнить свой долг. Но без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться, и это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь».

Напомним, выборы губернатора Курганской области состоялись 8 сентября 2019 года. Вадим Шумков получил на них 80,86% голосов.

Курган, служба информации

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