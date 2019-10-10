Прокуратура проверит «Водный союз», который пообещал оставить Курган без воды

Прокуратура Кургана начала проверку водоснабжающей компании «Водный союз». Поставщик намерен на сутки – с 00 часов 11 октября до 24 часов 12 октября, прекратить водоснабжение города.

«В целях недопущения нарушения прав граждан на бесперебойное получение коммунальных услуг надзорным ведомством направлены поручения в Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор о проведении соответствующих проверок. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», – завили в надзорном ведомстве.

«Водный союз» – единственный в Кургане поставщик воды, накануне заявил об остановке Арбинских очистных сооружений, за счет которых воду получают жители Кургана, поселков Юргамыш, Путейский и села Кетово.

Ресурсоснабжающая компания объясняет свои действия завершением ремонтных работ и ссылается на производственную необходимость. «Мы приносим жителям извинения за временные неудобства, а также напоминаем о необходимости произвести запас воды на время отключения холодного водоснабжения», – сообщает на сайте «Водного Союза» генеральный директор компании Владимир Овсянников.

Пресс-служба водоснабжающей компании добавляет, что в ночь с четверга на пятницу и до конца субботы подача холодной воды будет прекращена в Кургане, пос. Юргамыш, в Кетово, а также в микрорайонах Увал, Черемухово и Тополя. Отключение водоснабжения с 11 по 12 октября не коснется лишь микрорайонов «варгашинского» направления: Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.

«После восстановления водоснабжения аккредитованная лаборатория «Водного Союза» произведет отбор проб на 16-ти контрольных точках и проверит ее на соответствие нормам и требованиям СанПиН. До получения анализов использовать воду можно будет только для технических нужд. О результатах исследований будет сообщено дополнительно», – резюмировали в «Водном союзе».

Напомним, «Водный союз» входит в бизнес-структуру энергоолигархов Артема Бикова и Алексея Боброва. Бизнесменам подконтрольна практически вся энергоструктура Курганской области.

Курган, служба информации

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