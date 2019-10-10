В Кургане педофил напал на школьницу в подъезде

В Кургане педофил напал на малолетнюю девочку в подъезде дома. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по Курганской области, преступление было совершено 8 октября.

«Мужчину задержали оперативно, буквально в течение пары часов в доме знакомых», – рассказали в полицейском главке.

Задержанным оказался ранее судимый житель Кургана 1985 года рождения. Он напал на школьницу в подъезде дома, в котором сам проживал. «Он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Мужчине предъявлено обвинение, следователем решается вопрос о его заключении под стражу.

Курган, служба информации

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