В Кургане мужчина из окна расстреливал собак

В Кургане полиция проводит проверку по факту стрельбы во дворе дома на ул. К. Мяготина,62. Инцидент произошел утром, 10 октября. Мужчина из окна обстрелял горожанку, которая гуляла со своими собаками.

Как уточняют в курганской полиции, заявление пострадавшей зафиксировано. «Проводится проверка, о ее результатах говорить пока рано», – уточнили в пресс-службе регионального УМВД и добавили, что стрелявший использовал пневматическое ружье.

Стрелок сначала нецензурно ругался и кричал из окна женщине, чтоб «она убрала своих собак». Потом выпустил несколько пуль, но промахнулся. Пострадавших нет. В непосредственной близости находится детская площадка.

Курган, служба информации

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