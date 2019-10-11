Курганская полиция проверила студентов-первокурсников: «пьют, курят, воруют»

Полицейские Кургана проверили, как начался учебный год у иногородних студентов-первокурсников. Об итогах профилактической операции «Иногородний студент» сообщили в УМВД по Курганской области.

По информации полицейского главка, за потребление подростками алкогольной продукции к административной ответственности привлечены десять человек. Отвечать пришлось законным представителям несовершеннолетних. «Кроме того, выявлен факт мелкого хищения, совершенного несовершеннолетним, а также нарушение запрета курения табака на отдельных территориях», – добавили в полиции.

Только на территории курганского отдела полиции №1 инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с участковыми уполномоченными проверили более 250 приезжих студентов, проживающих в общежитиях, у родственников либо в арендуемом жилье.

«Полицейские встретились с иногородними студентами, провели для них правовые лекции, побеседовали о правилах поведения в общежитии и недопустимости совершения противоправных деяний. Студентам разъяснили меры ответственности за совершение преступлений, а также рассказали алгоритм действий, если жертвой преступления стали они сами», – резюмировали в региональном УМВД.

Курган, служба информации

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