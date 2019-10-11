В Курганской области ужесточат порядок проведения референдумов

Глава избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов предлагает ужесточить региональный закон «О референдуме Курганской области». В старой редакции документа заявку на проведение референдума могла подать группа в составе от 20 человек. Сейчас число заявителей должно начинаться от 100 жителей региона.

Законопроект уже внесен в думу Курганской области и будет рассмотрен депутатами. В пояснительной записке к документу глава регионального избиркома сообщает, что нововведение позволит «сократить количество случаев злоупотребления правом малочисленных групп граждан на образование инициативной группы по проведению референдума Курганской области».

Региональный закон, который регулирует численный состав членов инициативной группы по проведению референдума Курганской области, был принят в Зауралье в 2003 году на основании федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Курган, служба информации

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