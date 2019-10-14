Водоснабжение Кургана спустя два дня восстановлено, жителям вернут деньги

Ремонт, из-за которого Курган с 11 по 13 октября оставался без воды, закончен. Региональное управление Роспотребнадзора также завершило исследование проб воды и выступило с заявлением.

Как сообщает ведомство, пробы воды были взяты 13 октября. Качество питьевой воды в контрольных точках соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Как напоминает курганский Роспотребнадзор, из-за столь длительного отключения воды жители имеют право потребовать перерасчет. Для этого необходимо обратиться в ресурсоснабжающую компанию – «Водный союз».

Как сообщал «Новый День», с 00 часов 11 октября до 24 часов 12 октября в Кургане, пос. Юргамыш, в Кетово, а также в микрорайонах Увал, Черемухово и Тополя из-за ремонтных работ было прекращено водоснабжение. После запуска системы, 13 октября, были взяты лабораторные пробы.

По данным «Водного союза», два дня компании потребовалось, чтобы произвести врезку трехкилометрового участка полиэтиленового трубопровода в существующую сеть.

«Водный союз» входит в бизнес-структуру энергоолигархов Артема Бикова и Алексея Боброва. Бизнесменам подконтрольна практически вся энергоструктура Курганской области.

Курган, служба информации

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