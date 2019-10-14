В Кургане «Нива» вылетела на тротуар и сбила пешеходов

В Кургане на перекрестке улиц Р. Зорге и К. Мяготина в понедельник, 14 октября, произошло серьезное ДТП. Как сообщает управление ГИБДД по Курганской области, 36-летняя водитель автомобиля «Нива» не справилась с управлением и вылетел на тротуар.

В результате аварии пострадали три жителя Кургана. Автоинспекторы уточняют, что к месту ДТП были вызваны бригады скорой. Двоим пострадавшим помощь оказали на месте, один человек от осмотра отказался.

На месте аварии еще работают автоинспекторы.

Курган, служба информации

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