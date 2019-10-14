В Кургане следователи проверяют врачей, из-за которых ребенок впал в кому

СУ СКР по Курганской области в понедельник, 14 октября, начинает проверку курганских медиков из-за 4-летнего мальчика. На врачей пожаловались родители ребенка и заявили, что с 23 июля их сын не получал должной медицинской помощи.

«Проверяется информация о ненадлежащем оказании медицинской помощи 4-летнему ребенку, в результате чего в настоящее время он в тяжелом состоянии находится в курганской областной детской больнице имени Красного Креста», – сообщили в региональном следкоме.

Речь идет о 4-летнем Степане, который впал в кому. По словам родителей, Руслан заболел 23 июля – он жаловался на головную боль. По вызову пришел педиатр из детской поликлиники и решил, что так маленький пациент реагирует на погоду. Через несколько дней, 4 августа, мальчик был госпитализирован по скорой с подозрением на менингит.

После лечения в инфекционной больнице ребенку лучше не стало. Родители утверждают, что неоднократно настаивали на госпитализации, добивались консультации невролога, но должной помощи им не оказали. Сейчас по результатам МРТ головы у Степана обнаружена опухоль. Мальчик, состояние здоровья которого резко ухудшилось, находится в медикаментозной коме в курганской больнице имени Красного креста.

Курган, служба информации

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