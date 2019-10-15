В Кургане иномарка перевернула «УАЗик»

Во вторник, 15 октября, в Кургане на улице Советской произошло ДТП с участием «УАЗика» и Toyota Corolla. Как сообщает автоинспекция Курганской области, аварию спровоцировал 27-летний водитель иномарки.

По данным автоинспекторов, 50-летний водитель «УАЗика» ехал по главной дороге – по улице Советской в сторону улицы Ленина. Водитель автомобиля Toyota Corolla дорогу ему не уступил. В результате столкновения «УАЗик» перевернулся. К месту ДТП прибыли две машины скорой помощи. От госпитализации оба водителя отказались. Пассажиров в машинах не было.

Курган, служба информации

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