В Шадринске бизнесмен за копейки купил землю под аптеку, сейчас там «Магнит»

В Шадринске возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего предпринимателя. По данным прокуратуры Курганской области, мужчина подозревается в махинациях с муниципальной землей.

Как сообщает надзорное ведомство, еще в 2011 году бизнесмен от имени юридического лица арендовал в Шадринске на торгах земельный участок площадью 2640 кв.м. Участок предоставлялся под строительство аптеки.

«Затем он оформил в собственность объект незавершенного строительства – предполагаемое в будущем здание аптеки, после чего обратился в местную администрацию с заявлением о передаче земельного участка в собственность юридического лица на льготных условиях согласно действующему на тот момент земельному законодательству», – уточнили в облпрокуратуре.

В итоге муниципальный земельный участок, за который предприниматель в 2011 году заплатил 369 тыс рублей, через год был перепродан по рыночной цене уже за 27,3 млн рублей. Фирма, представитель которой провернул такую сделку, давно ликвидирована.

По данным «Нового Дня», на месте, где должна была появиться аптека, в итоге построен супермаркет. Помещение арендует магазин «Магнит».

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Курган, Шадринск, служба информации

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