Курганские власти не смогли продать акции «дочки» Газпром

В Курганской области не состоялись торги по продаже пакета акций «Газпром газораспределение Курган». Областное правительство, которому принадлежит 25,008% ценных бумаг, намеревалось продать свою долю в рамках программы приватизации.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном департаменте имущественных и земельных отношений, торги признаны несостоявшимися – от покупателей не поступило ни одной заявки.

Аукцион, объявленный на 15 октября, сегодня официально будет признан несостоявшимся. Департаменту имущественных и земельных отношений Зауралья в капитале АО «Газпром газораспределение Курган» принадлежит 25,008% акций. Стоимость пакета оценивается в 21 млн рублей. При этом госактив был выставлен курганскими властями на продажу за 68 млн 800 тыс рублей.

Компания «Газпром гозораспределение Курган» входит в структуру Газпрома и отвечает за распределение газообразного топлива по газораспределительным системам Зауралья.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 15.10.19

В Шадринске бизнесмен за копейки купил землю под аптеку, сейчас там «Магнит». / В Кургане иномарка перевернула «УАЗик». / Двум районам Кургана до обеда запретили пользоваться водой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»