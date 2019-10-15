«Водный союз» озвучил новые результаты проверки воды

Из лаборатории «Водного союза» во вторник, 15 октября, пришли результаты проб воды, которые коммунальщики брали в Рябково и центре Кургана.

Как сообщает поставщик воды – «Водный союз», вода соответствует гигиеническим требованиям СанПиН. При этом ресурсоснабжающая компания запретила пользоваться водой в городской больнице.

«Проведенный мониторинг показал, что в городской больнице №1 требуется промывка сетей. Эти работы будут проведены силами «Водного Союза». Результаты проб воды, которые будут отобраны в данном медучреждении после промывки системы, станут известны завтра, 16 октября. До этого времени вода будет являться технической, подвоз питьевой воды в больницу обеспечит «Водный Союз».

Как сообщал «Новый день», водопроводную воду в Кургане отключали на двое суток из-за ремонтных работ на Арбинских очистных сооружениях. Была произведена врезка трехкилометрового участка полиэтиленового трубопровода в существующую сеть. Работы проводились 11 и 12 октября, 13 октября Роспотребнадзор объявил, что пробы воды, взятые в контрольных точках, соответствуют гигиеническим нормативам.

Запрет на использование воды сохранялся только для двух районов Кургана – в центре города и Рябково. Там исследование проб продлили до вторника, 15 октября.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 15.10.19

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