Курганским полицейским представили нового начальника

Курганским полицейским в среду, 16 октября, представили нового начальника полиции. Как заявил глава регионального УМВД Дмитрий Свинов, эту должность занял полковник полиции Александр Воронежский.

Приказ о назначении Александра Воронежского из МВД России поступил 3 октября 2019 года. 44-летний начальник полиции, заместитель начальника УМВД по Курганской области до переезда в Зауралье занимал пост начальника полиции в УМВД России по Астраханской области.

Александр Воронежский родился в Алма-Атинской области Казахской ССР. Окончив в 1995 году Алма-Атинское высшее военное пограничное командное училище им. Ф.И. Дзержинского, проходил военную службу на командных должностях в Пограничных войсках Республики Казахстан.

В 2001 году поступил на службу в подразделение уголовного розыска органов внутренних дел РФ.

Напомним, ранее должность начальника курганской полиции занимал Александр Постовалов, которого в 2018 году перевели в ГУ МВД соседней Свердловской области.

Курган, служба информации

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