В Кургане «Водный союз» перекроет улицу Белинского

В четверг, 17 октября автомобилисты Кургана не смогут проехать по улице Белинского – от пр.Конституции до ул.Глинки. Участок автодороги будет перекрыт из-за работ водоснабжающей компании «Водный союз».

«После ввода в эксплуатацию нового трехкилометрового участка водопровода диаметром 1000 мм в микрорайоне ТЭЦ, необходимо провести работы по демонтажу временной ветки, по которой вода в течение лета поступала в город», – объяснили необходимость перекрытия в «Водном союзе». В компании обещают, что закончат работы с 00-00 до 06-00 часов 17 октября.

Из-за замены участка водопровода в Кургане на два дня – 11 и 12 октября, отключали воду. Еще почти день ушел на то, чтобы проверить качество воды после остановки и запуска системы. В «Водном союзе» проделанную работу называют масштабным ремонтом. И сообщают, что продолжение работ, в том числе, замена ветхого участка куйбышевского коллектора (участок от ул. Пролетарской до Дрожзавода»), требует инвестиций. Руководство компании заявляет, что тариф на воду должен увеличиться сразу на 40%.

Курган, служба информации

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