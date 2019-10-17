В Курганской области молодой и пьяный водитель устроил смертельное ДТП

В Половинском районе Курганской области 16 октября произошло смертельное ДТП. Два человека погибли. Виновником аварии стал 24-летний пьяный водитель, который влетел под большегруз.

Как сообщает управление ГИБДД по Курганской области, трагедия произошла на 89-ом километре трассы Курган-Половинное-Воскресенское. По главной ехал ЗИЛ с прицепом, груженый дровами. Грузовиком управлял 31-летний водитель. Виновник ДТП – водитель легкового автомобиля «Хендай Акцент», двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу большегрузу.

Удар был такой силы, что ЗИЛ перевернулся. Два пассажира легковой машины – 35-летний мужчина и 48-летняя женщина, погибли на месте. Водители грузовика и иномарки живы.

«Установлено, что водитель автомобиля «Хендай Акцент» находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент он задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело», – уточнили в автоинспекции.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 17.10.19

Из курганского диспансера вывели навальновцев, протестный «Альянс врачей» и бывших сотрудников. / Два пациента покинули больницу, в которой забаррикадировались представители «Альянса врачей». / Курганские медики ответили «альтернативному профсоюзу», который забаррикадировался в тубдиспансере. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»