Прокурор отправил главу Кургана Потапова покупать гидранты

Прокуратура Зауралья через суд заставит мэрию Кургана закупить пожарные гидранты для микрорайона Заозерный.

Как сообщило надзорное ведомство, иск прокуратуры судом уже рассмотрен. «Суд обязал муниципалитет обеспечить функционирование пожарных гидрантов.Решение вступило в законную силу», – заявили в курганской прокуратуре в четверг, 17 октября.

Причиной судебного разбирательства стала прокурорская проверка, во время которой выяснилось, что Заозерному не хватает 22 пожарных гидранта.

«Гидранты должны быть в любое время доступны для использования специалистами противопожарной службы при тушении пожаров. Их отсутствие свидетельствовало о наличии потенциальной угрозы причинения вреда жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц», – официальная позиция прокуратуры.

В надзорном ведомстве также напоминают, что за первичные меры пожарной безопасности в населенных пунктах отвечают органы местного самоуправления. Глава Кургана Андрей Потапов должен будет исполнить требование и закупить для Заозерного необходимое количество гидрантов.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 17.10.19

В Курганской области молодой и пьяный водитель устроил смертельное ДТП. / Из курганского диспансера вывели навальновцев, протестный «Альянс врачей» и бывших сотрудников. / Два пациента покинули больницу, в которой забаррикадировались представители «Альянса врачей». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»