Рабочего Курганмашзавода увезли на скорой с открытым переломом носа

Трудинспекция Курганской области расследует несчастный случай, который произошел с 35-летним рабочим Курганмашзавода.

Как сообщили «Новому Дню» в региональной Трудинспекции, ЧП произошло 8 октября, но официального сообщения о несчастном случае не было.

Во время работы на точильном станке произошел разрыв круга точильного камня. Камень угодил в лицо работнику. Травма оказалось серьезной, у пострадавшего открытый перелом носа.

Ведется расследование. По информации «Нового Дня», представители Курганмашзавода пока не предоставили проверяющим весь пакет запрашиваемых документов.

Курган, служба информации

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