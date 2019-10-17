Курганцы почти перестали жаловаться на холодные батареи

Глава курганского департамента ЖКХ Александр Гонцов в четверг, 17 октября, провел очередную «горячую линию» по запуску тепла в жилых домах.

Как заявил г-н Гонцов, ему позвонили всего четыре человека. «Большая часть обращений касалась вопросов регулировки и «развоздушивания» внутридомовых систем отопления в целях их равномерного прогрева», – добавил директор департамента ЖКХ мэрии Кургана.

Все жалобы главный коммунальщик столицы Зауралья пообещал взять на особый контроль. Также г-н Гонцов заверил, что хоть число обращений резко сократилось, он и его подчиненные продолжат дежурство у телефона. Следующая «горячая линия» запланирована на выходные – 19 и 20 октября звонки граждан будут приниматься с 10:00 до 14:00 часов. На вопросы курганцев ответят специалисты департамента ЖКХ.

По словам Александра Гонцова, на сегодняшний день проблем с отоплением в городе нет, теплоноситель подан во все жилые дома.

Курган, служба информации

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