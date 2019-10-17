Уральский журналист возглавила департамент внутренней политики Зауралья

В Курганском правительстве произошли изменения в идеологическом блоке. Создан новый департамент внутренней политики. В его состав входит управление информационно-аналитической деятельности и управление внутренней политики. Возглавит новый департамент журналист Анастасия Гусарова. Об этом агентству «Новый День» сообщила сама г-жа Гусарова.

Решение о создании департамента принято сегодня, 17 октября 2019 года на заседании правительства. Назначение также произошло сегодня.

В последнее время журналист занималась консалтинговым проектами в Екатеринбурге и Тюменской области. Ранее работала в различных СМИ УрФО, в том числе «URA.RU», «Новый Регион», а также в собственном агентстве экономических новостей НЭП-08.

Курган, служба информации

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