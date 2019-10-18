В МЧС и автоинспекции жителей Зауралья попросили быть предельно осторожными

В Курганской области портится погода. Две службы – ГИБДД и МЧС, обратились к жителям региона с экстренными обращениями.

Как сообщает региональное управление МЧС, 18 и 19 октября в отдельных районах области пройдет мокрый снег с дождем. Ночью температура будет минусовой (до -7 градусов), а днем потеплеет до + 5.

МЧСники предупреждают о риске техногенных пожаров и ухудшении ситуации на дорогах. Особенно осторожными должны быть автомобилисты, которые не «переобулись» на зимние шины.

Региональная автоинспекция также обратилась к водителям и пешеходам. Инспекторы просят по возможности воздержаться от дальних поездок на ближайшие два дня.

Курган, служба информации

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