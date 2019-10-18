В Курганской области мужчина пытался зарубить топором судебного пристава

Житель Кетовского района Зауралья получил условный срок за нападение на судебного пристава. 56-летний должник схватился за топор, когда к нему пришли описывать имущество.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, инцидент произошел в январе 2019 года. Судебные приставы пришли домой к должнику, чтобы выполнить свою работу: описать имущество, выставленное на продажу. Хозяин схватил топор и напал на сотрудника регионального ФССП. К счастью, не ранил. Суд приговорил жителя Кетовского района к условному сроку – 2 года 5 месяцев с испытательным сроком.

Курган, Кетовский район, служба информации

Курган, Кетовский район. Другие новости 18.10.19

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