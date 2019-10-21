Мэрию Кургана через суд заставят привести в порядок аварийные пешеходные переходы

Администрация столицы Зауралья должна привести в порядок десять пешеходных переходов. Такое решение принято Курганским городским судом по иску прокуратуры к мэрии города.

Как сообщает надзорное ведомство, в городе нарушается законодательство «об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в целях предотвращения ДТП по дорожным условиям».

Через суд прокуратура обязала мэрию города обустроить пешеходные переходы на нескольких перекрестках. Это ул. Карбышева – ул. С. Юлаева; ул. Шоссе им. Тюнина – ул. Яблоневая; ул. Гоголя – ул. Томина; ул. Гоголя – ул. Савельева; ул. К. Мяготина – ул. 1 Мая; ул. Куйбышева – ул. Б. Петрова; ул. К. Мяготина – ул. Невежина; ул. Омская – ул. Дзержинского, ул. Омская – ул. Дзержинского; ул. К. Мяготина – ул. Володарского.

По итогам проверки выяснилось, что на пешеходных переходах нет ограждений, в некоторых местах справа и слева от проезжей части отсутствуют дорожные знаки «Пешеходный переход».

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 18.10.19

Избирком Зауралья сделал поблажки для политической партии, оставшейся без лидера. / В Курганской области мужчина пытался зарубить топором судебного пристава. / Названа причина смерти наладчика Курганмашзавода в разгар рабочей смены. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»