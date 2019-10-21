В Кургане банда налетчиков похитила из салонов «Евросеть» и «МТС» техники на миллион рублей

Следователи СУ СКР по Курганской области завершили расследование дерзкого налета на курганские салоны «Евросеть» и «МТС». Как сообщает региональный следком, преступниками оказались восемь жителей Челябинска, двое налетчиков – подростки.

Как добавляет прокуратура Курганской области, челябинцы в возрасте от 15 до 25 лет в июне 2018 года приехали в Курган на двух автомобилях.

«Открыли роль-ставни, выбили ногами пластиковые двери и проникли в два салона («Евросеть» и «МТС»), откуда похитили сотовые телефоны и планшеты на общую сумму свыше 800 тыс. рублей», – уточнили в прокуратуре Курганской области.

Пострадали салоны на улице Машиностроителей. Как сообщалось ранее, воры выбирали дорогие мобильные телефоны, цена на которые начиналась от 15-20 тыс рублей.

Банда успела скрыться до приезда наряда полиции и прибытия ЧОП, но через три дня преступники вернулись в Курган и вновь попытались обчистить салон «МТС». «Однако не смогли из-за установленной металлической решетки на входе. Далее соучастники покинули Курган и по пути в Челябинск совершили аналогичным способом кражи из салонов сотовой связи в р.п. Мишкино и городе Шумиха», – добавляют в надзорном ведомстве.

Раскрыть преступление помогли видео камеры, установленные на улицах Кургана.

В СУ СКР по Курганской области уточняют, что челябинцы до суда находились под подпиской о невыезде. За совершенное преступление им грозит тюремный срок – до 9 лет лишения свободы.

Курган, служба информации

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