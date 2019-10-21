Новый главный следователь Зауралья решил послушать истории курганцев

Новый глава СУ СКР по Курганской области Богдан Францишко 23 октября начнет знакомиться с регионом. Как сообщает областной следком, 23 октября Францишко проведет выездной прием в Катайске.

По данным ведомства, пообщаться с главным следователем Зауралья жители Катайска смогут с 11 до 13 часов. Встреча пройдет в Катайском следственном отделе.

Как сообщал «Новый День», Богдан Францишко возглавил СУ СКР по Курганской области 14 октября. Новому главе регионального следкома 44 года. До переезда в Курганскую область служил в Республике Крым, где с 2014 года участвовал в создании следственных органов на территории нового субъекта России. Затем г-н Францишко занял в Крыму должность заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел.

Курган, служба информации

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