В Курганской области посчитали лишних чиновников и готовы их уволить

В Курганской области уволят 229 сотрудников администраций городов и районов. Будет высвобождено 12,3% от общего количества муниципальных служащих. Об этом в понедельник, 21 октября, заявили в правительстве Зауралья.

«В правительстве Курганской области изучили опыт российских регионов по эффективному количеству муниципальных сотрудников, был рекомендован стандартизированый подход к объективно необходимому числу занятых в работе муниципальных администраций. Из 1865 штатных единиц 229 являются избыточными», – сообщает пресс-служба областного правительства.

Более 200 уволенных человек могут рассчитывать на помощь региональной службы занятости, которая уже уведомлена о готовящемся высвобождении. Губернатор Курганской области Вадим Шумков потребовал оказать людям максимальную помощь.

«Предполагается, что для поиска работы к бывшим сотрудникам муниципальных органов управления будет прикреплен персональный менеджер. Для повышения востребованности на рынке труда людям готовы предложить переобучение», – уточняют в пресс-службе главы региона.

Как ранее сообщал «Новый День», Шумков анонсировал грядущую реформу еще в начале октября. По его словам, трехэтажная система самоуправления, которая действует в Зауралье, не является экономически обоснованной. «Есть городская администрация, городская дума. В райцентрах, куда входит город, есть администрация района и дума. В районы входит несколько десятков поселений, есть несколько десятков администраций и поселковых дум. Куда вся эта армия нужна?» – уточнил губернатор.

Он добавил, что в некоторых муниципальных районах на 12-13 тыс. населения работает около двух сотен управленцев, в то время как в городской администрации Кургана трудится 404 человека на 325 тыс. населения.

Региональные власти обещают, что высвобожденные в ходе реформы денежные средства останутся в муниципальных бюджетах. Половина из них пойдет на увеличение заработной платы специалистов в городах и районах, вторая половина – на развитие муниципалитетов, покрытие кредиторской задолженности.

Курган, служба информации

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