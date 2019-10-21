В Кургане экстренно начали бороться с мокрым снегом и гололедом

В Кургане в ночь с 21 на 22 октября на улицы города вышла дорожная техника, чтобы очистить магистрали от мокрого снега и посыпать дороги противогололедными материалами.

«В первую очередь обрабатываются мосты и путепроводы, а также кольцевые развязки и зона пешеходных переходов. На текущий момент обработан мост Голикова и Чеховский путепровод, далее будет проведена обработка двух путепроводов по ул. Б.-Петрова, путепроводов КЗКТ, Некрасовского, Кировского и Малочаусовского», – отчитались в мэрии Кургана вечером 21 октября. В 4 часа утра чиновники пообещали начать бороться с гололедом на тротуарах.

Единая дежурно-диспетчерская служба Кургана ночью начала отправку срочных телефонограмм в управляющие компании города. До утра во дворах жилых домов должны быть посыпаны пешеходные зоны.

Автомобилистов и пешеходов в мэрии столицы Зауралья призвали соблюдать особую осторожность. Как сообщает ГУ МЧС по Курганской области, на дорогах ожидается гололедица. На город обрушатся дождь и мокрый снег.

Курган, служба информации

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