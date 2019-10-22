Медведев выделил Зауралью миллионы из резервного фонда

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Курганской области финансовой помощи. Из резервного фонда Зауралье получит 42,8 млн рублей. Как уточнили во вторник, 22 октября, в пресс-службе курганского губернатора, миллионы уйдут на ремонт районных ДК.

Около 23,5 млн рублей направят на капитальный ремонт Белозерского районного Дома культуры, 19,3 млн рублей – на ремонт Дома культуры «Лучезар» в городе Катайске.

Как сообщал «Новый День», в катайском ДК, построенном еще в 1961 году, ремонт начался летом. Региональное правительство в июне 2019 года искало подрядчика, который должен заменить окна, капитально отремонтировать крышу, сантехнику, фасад. Сумма лота превышала 19 млн рублей, но по итогам первого аукциона не поступило ни одной заявки. Торги пришлось объявить повторно и в августе подрядчиком «Лучезара» стала свердловская компания «Уралтехносервис».

Привести в порядок ДК «Лучезар» – это одно из поручений губернатора Курганской области Вадима Шумкова, которое он дал во время своего последнего визита в Катайский район. Стройку по поручению Шумкова курируют главы двух региональных ведомств – управления культуры и департамента строительства.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 21.10.19

В Кургане экстренно начали бороться с мокрым снегом и гололедом. / В Курганской области посчитали лишних чиновников и готовы их уволить. / Новый главный следователь Зауралья решил послушать истории курганцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»