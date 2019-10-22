Житель Таджикистана попался курганским пограничникам с пакетом пороха

В Курганской области на пограничном пункте пропуска «Воскресенское» был задержан житель Таджикистана, который пытался вывезти из России полкилограмма пороха. Как сообщили «Новому Дню» в погрануправлении ФСБ России по Курганской области, гастарбайтер 14 октября пытался пересечь границу на рейсовом автобусе.

Зачем жителю Таджикистана понадобилось взрывчатое вещество, сотрудники силовых ведомств не уточняют, но и не исключают, что порох мог предназначаться для теракта. Опасный груз нарушитель границы приобрел в Югре, где он работал в городе Нефтеюганске.

Порох задержанный расфасовал по мешкам и спрятал в личных вещах. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело за покушение на контрабанду взрывчатых веществ.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 22.10.19

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