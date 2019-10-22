Молодой курганец устроил кровавую бойню в московском хостеле: «убил двоих и ранил четверых»

Во вторник утром, 22 октября, 24-летний житель Курганской области устроил резню в Москве. Как сообщает Следственный комитет России, курганец был пьян, он убил двоих: беременную женщину и мужчину. Еще четыре человека ранены. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

«В хостеле, расположенном в Новой Москве, были обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Еще четверо пострадавших доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Задержанный являлся сотрудником указанного заведения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он беспричинно нанес ножевые ранения беременной супруге своего коллеги, а затем постояльцу хостела. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте», – сообщает российский следком.

Допросить курганца силовики пока не могут, во время нападения он повредил себе руку и ему оказывается медицинская помощь. После этого следователи приступят к допросу подозреваемого.

«Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и соседи, устанавливается полная картина произошедшего», – сообщили в СК РФ.

По еще не подтвержденной официально информации, курганец страдает от наркотической зависимости.

Курган, Москва, служба информации

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