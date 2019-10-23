В Зауралье водитель джипа сбил гуляющего во дворе ребенка

В Катайске после ДТП госпитализирован 9-летний мальчик. Как сообщает региональная ГИБДД, ребенка во дворе жилого дома сбила 45-летняя женщина водитель.

Как уточнили «Новому Дню» в курганской автоинспекции, ДТП произошло вечером 22 октября. Мальчик гулял во дворе дома по ул. Комсомольская, 6 со сверстниками.Водитель джипа Toyota Land Cruiser двигалась по двору задним ходом и сбила ребенка. Как потом сообщила виновница аварии инспекторам ГИБДД, маленького пешехода она просто не увидела.

Пострадавшего с травмами госпитализировали в ГБУ «Катайская ЦРБ».

Курган, Катайск, служба информации

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