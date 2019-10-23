Прокуратура Кургана засудила «Водный союз» из-за одной раскопки: «их осталось 60»

Курганский городской суд обязал водоснабжающую компанию Кургана «Водный союз» ликвидировать раскопку на улице Омская, 149, где все лето чинили коллектор. Иск был подан курганской прокуратурой. По подсчетам мэрии столицы Зауралья, в городе не восстановлено более 60 раскопок .

Как уточняет прокуратура Кургана, разрешение раскопать улицу Омскую «Водному союзу» выдала администрация города. «После земляных работ нарушенное благоустройство (асфальтовое покрытие проезжих частей, дворовых проездов, газонов) не восстановлено, что создает угрозу для возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также для пешего движения», – объяснили в надзорном ведомстве и добавили, что суд обязал водоснабжающую компанию все исправить.

Как сообщается на сайте администрации Кургана, улица Омская – не единственная проблема. На одном из аппаратных совещаний, которое прошло в мэрии города 21 октября, глава департамента развития городского хозяйства Вадим Лютиков заявил, что с 1 января по 15 октября «на территории Кургана было открыто 1123 раскопки».

«По состоянию на 16 октября невосстановленным оставалось благоустройство на 63 объектах. На 39-ти из них работы продолжаются (сроки действия разрешений не истекли)», – процитировала г-на Лютикова пресс-служба городской администрации.

Сколько из этих ям числятся за «Водным союзом», руководитель МКУ «Административно-техническая инспекция Кургана» Михаил Дубанич назвать отказался. Именно возглавляемое им ведомство отвечает в столице Зауралья за раскопки.

Руководство «Водного союза» традиционно объясняет большое количество раскопок тем, что «коммуникации изношены до предела». Как сообщал «Новый День», директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников заявлял о необходимости повысить тариф на холодную воду сразу на 40%.

«Водный союз» входит в бизнес-структуру энергоолигархов Артема Бикова и Алексея Боброва. Бизнесменам подконтрольна практически вся энергоструктура Курганской области.

Курган, служба информации

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