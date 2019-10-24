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Четверг, 24 октября 2019, 11:59 мск

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Главный следователь Зауралья реанимирует закрытые уголовные дела

Глава СУ СКР по Курганской области Богдан Францишко отправит на доследование дела, которые были закрыты в Катайске. Такое решение принято главным следователем Зауралья после встречи с жителями города.

Как сообщал «Новый День», Богдан Францишко, возглавивший областной следком 14 октября, начал знакомиться с регионом и первой его командировкой стал Катайск, где он в среду, 23 октября, провел встречу с жителями. Сразу несколько человек рассказали Богдану Францишко о недоработках местных следователей.

Одна из серьезных жалоб была связана не с Катайском, а с Шадринском, житель которого настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении чиновников мэрии.

История, которую рассказал мужчина, длится более двух лет – людей переселили в непригодное и опасное для проживания жилье.«Заявитель сообщил о фактах халатных действий должностных лиц муниципального образования при приемке и вводе в эксплуатацию жилого дома, предназначенного для переселения граждан из аварийного жилья», – уточнили в пресс-службе следкома.

Дело, которое почему-то было закрыто, реанимируют и передадут в отдел по расследованию особо важных дел, где проверят и мэрию, и подрядчика стройки. Оценку силовикам, которые не заметили состава преступления, дадут по итогам служебной проверки.

Есть повод для волнения и у сотрудников ГБУ «Катайская ЦРБ». Жительница города рассказала главе СУ СКР, что ее муж в апреле 2019 года умер по вине медиков. Доследственная проверка ничем не закончилась. Сейчас принято решение проверить материалы дела и провести повторную судмедэкспертизу, но уже в другом регионе.

Курган, служба информации

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