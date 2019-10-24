Сотрудника курганского СИЗО поймали во время передачи наркотиков арестанту

В курганском СИЗО №1 младший инспектор пытался передать заключенному наркотики, алкоголь и телефоны. Возбуждено уголовное дело.

Как уточняют в СУ СКР по Курганской области, преступление сотрудник УФСИН совершил в октябре текущего года. «Подозреваемый вступил в неслужебные отношения с одним из заключенных, отбывающим наказание в указанном учреждении, и за взятку 5 тысяч рублей попытался пронести и передать ему запрещенные на территории исправительного учреждения предметы и вещества», – прокомментировали в следкоме.

Историей занимался отдел собственной безопасности УФСИН России по Курганской области. В отношении инспектора, снабжающего арестантов наркотиками, дело возбуждено по двум статьям: пособничество в покушении на приобретение наркотических веществ, мелкое взяточничество. Сейчас силовики проверяют, был ли это единственный эпизод. Или доставка в камеры поставлена на поток.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 24.10.19

Главный следователь Зауралья реанимирует закрытые уголовные дела. / В курганской думе раскол среди единороссов. / Прокуратура Кургана засудила «Водный союз» из-за одной раскопки: «их осталось 60». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»